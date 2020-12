Eigener fersmoarge bosk by Ketlik docht oanjefte tsjin de plysje

Al trije jier wrakselet Marko de Vries mei de fraach wa't ferantwurdlik is foar it skjinmeitsjen fan in stik bosk yn Ketlyk. Hy kocht de grûn fan de plysje. Offisjeel soe de grûn sanearre wêze, mar al rap fûn De Vries allerhanne kûgels yn it bosk. Ek sit de grûn fol lead. Boppedat hat de plysje der yn de rin fan de jierren sa'n 20 deade plysjehûnen begroeven. Dêrom mei De Vries der perfoarst gjin boartersplak foar bern fan meitsje. En no sit hy dus mei in stik grûn dêr't er neat mei kin.

Fjochtsje tsjin de bierkaai

De plysje en ek de gemeente Hearrenfean jouwe net thús. Neffens de plysje soe der noch in oare sjitferiening it terrein brûkt hawwe. En ek de gemeente Hearrenfean lûkt syn hannen der fan ôf. En dus is nimmen neffens eigen sizzen ferantwurdlik foar it opromjen fan it gebiet. "Ik fjochtsje al trije jier tsjin de bierkaai. Der is gjin partij dy't de skouders der ûnder sette wol. Al dy tiid koe ik gjin jild fertsjinje mei myn bedriuw. Myn houlik is op 'e klippen rûn en ik sit finansjeel oan de grûn. Ik moat rûnkomme fan in útkearing."

13 miljoen opromkosten

Yntusken wurde de kosten fan it skjinmeitsjen fan it terrein rûsd op 13 miljoen euro. De grutte fraach is wa't dat betelje sil. De Vries is oer ien ding wis: hy net. "Ik ha de ôfrûne jierren hiel faak tocht: ha ik it no sels ferkeard dien. Mar der leit no sa folle bewiis op tafel dat sjen lit dat it myn skuld net is. Ik ha altyd goed west. It hat net oan my lein."