Stoffesaak Jan Sikkes nei 35 jier út Ljouwerter binnenstêd ferhuze

Stoffe-en gerdinesaak Jan Sikkes is nei goed 35 jier fan de Ljouwerter Nijstêd ferhuze nei de Emmakade yn de stêd. De eigener socht nei in plak dêr't besikers mear de romte, hielendal no mei de oardelmeterekonomy, hawwe en it tal besikers yn de binnenstêd rûn de lêste jierren werom.