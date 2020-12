Begrutting Smellingerlân rêden, troch minder jild nei grienûnderhâld Caparis

De begrutting dy't Smellingerlân earder yntsjinne, koe net rekkenje op goedkarring fan de provinsje. Yn dy begrutting soe de gemeente wol swarte sifers skriuwe, mar dat moast gebeure troch besunigingen op it sosjaal domein en it personiel. De plannen wiene neffens de provinsje lykwols net 'konkreet en reëel' genôch. Finansjeel tafersjoch drige.

Minder grienûnderhâld hat 'gjin maatskiplike effekten'

It kolleezje is dêrom mei in tal senario's kaam, wêrmei't de gemeente dochs swarte sifers skriuwe soe. De foarkar fan it kolleezje giet út nei it ferleegjen fan it budzjet foar grienûnderhâld. Dat foarstel soe betsjutte dat de gemeente takom jier 15.000 euro oerhâldt. Earder hie Smellingerlân nammentlik 300.000 euro frijmakke foar it grienûnderhâld takom jier. Nei in ûnderhanneling mei Caparis is dúdlik wurden dat dat foar 100.000 euro minder ek kin. Neffens it kolleezje hat dy oanpassing gjin maatskiplike effekten.

De besuniging op it grienûnderhâld soe net allinnich betsjutte dat de begrutting foar 2021 rûn is, mar ek foar de twa jierren dêrnei.

Oare senario's minder winsklik

In oar mooglik senario wie om de ûnreplikesaakbelesting mei 0,65% te ferheegjen, dat soe 91.000 euro opsmite. Mar dy maatregel leit gefoelich en liedt boppedat allinnich yn 2021 ta in posityf saldo. In tredde senario wie om te besunigjen op de reyntegraasje, mar it is ûnwis oft dat takom jier al jild opsmite soe.

Dêrom giet de foarkar fan it kolleezje út nei it ferleegjen fan it budzjet foar it grienûnderhâld. Yn 2021 soe Smellingerlân dan 15.000 euro oerhâlde, in jier letter 159.000 euro.

De ried praat tiisdei oer de begrutting en oer it plan fan it kolleezje.