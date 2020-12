Wenningbrân yn Drachten troch elektryske tekken

In elektryske tekken wie yn de nacht fan snein op moandei de oarsaak fan in wenningbrân yn de Theo van Doesburgstrjitte yn Drachten. Troch de brân yn de tekken, fleach ek in matras yn de brân. De bewenster koe it matras sels nei bûten ta smite. De brânwacht koe it brânende matras rap útmeitsje en de wenning fentilearje.