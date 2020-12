Skoallen net langer ticht nei krystfakânsje, ek gjin ferromming maatregels

It tal coronapasjinten yn de sikehûzen nimt ynkoarten wer ta, is de ferwachting fan it Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Om't it tal besmettingen groeit, is ek te foarsjen dat it "ergens in de komende twee weken" wer drokker wurdt yn de sikehûzen, seit LNAZ-foarsitter Ernst Kuipers. "De aantallen gaan vrijwel zeker stijgen. Dat staat een versoepeling van de maatregelen in de weg."

Nei't it kabinet yn oktober de coronamaatregels oanskerpe, rûn it tal opnommen coronapasjinten wike efter wike werom. Ofrûne wike wie dy delgong wol in stik lytser as dêrfoar. En it tal besmettingen nimt alwer seis dagen op rige ta.

"Versoepelingen zitten er op deze manier niet in, hoezeer iedereen daar ook naar snakt", sei Kuipers by syn wyklikse parsekonferinsje. De soarch foar coronapasjinten bliuwt in "stevige belasting" foar it sikehûspersoniel, ek mei de feestdagen.