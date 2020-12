Ferrommingen mei feestdagen sitte der net yn | Webside GGD leit derút

Seistûzen frijwilligers fan it Reade Krús krije hjoed in medalje foar har ynset yn de coronakrisis. "In het afgelopen jaar hebben zij zich vol overgave ingezet voor de bestrijding van het coronavirus en dat doen zij nog steeds", skriuwt it Reade Krús oer de frijwilligers. "Deze inzet is de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp in 1953."

Direkteur Van Schaik fan it Reade Krús stiet stil by de grutte ympakt dy't de pandemy hân hat. "Velen hebben momenten van verdriet en eenzaamheid meegemaakt en ik ben er trots op en dankbaar voor dat wij als Rode Kruis hier en daar verlichting hebben kunnen bieden in deze voor velen zware periode."