Coronanijs fan 7 desimber: #coronavirus meast brûkte hashtag | Gjin ferromming maatregels

Nederlânske twitteraars ha it ôfrûne jier benammen skreaun oer it #coronavirus en de protesten fan #blacklivesmatter. It binne de meast brûkte hashtags van 2020. Fierder ha minsken in soad tweet oer elke #persconferentie over de coronamaatregelen. Oare faak neamde ûnderwerpen wiene dit jier de Amerikaanske presidint #trump en de #lockdown om coronabesmettingen te voorkomen. Yn oare lannen gie it oer deselde ûnderwerpen. De meast brûkte hashtags wrâldwiid binne: #coronavirus, #covid19, #blacklivesmatter en #stayhome.

Nei de meast likete tweet fan Nederlân fan de Formule 1-koereur Max Verstappen op 5 july oer it net op de knibbel gean by it folksliet fan Eastenryk (67.000 likes) kaam it berjocht fan de Fryske shorttrackster Suzanne Schulting (@suzanschulting) oer it ferstjerren fan teamgenoate Lara van Ruijven (goed 15.000 likes). "Jij zei ooit tegen mij, in de heatbox, voor de start van mijn EK relay finale debuut, dat het wel goed zou komen. Dit zei ik 2 weken geleden ook tegen jou. Maar het is niet goed gekomen. Ik ga je zo verschrikkelijk missen lieve Laar. Ik hou van je", skreau Schulting.

Ferpleechkundige @DonRoelofsen krige goed 14.000 likes mei in tweet wêryn't hy dielnimmers oan de coronaprotestaksje #IkDoeNietMeerMee útnûge op de intensive care. Oan dy protestaksje die ûnder oaren de Fryske sjonger en akteur Tim Douwsma mei. Hy sei letter dat de hashtag net goed keazen wie.