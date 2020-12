150 nije besmettingen, twa stjergefallen | Fuotbal- en evenemintesektor fiere aksje

De leanen fan wurknimmers dy't ûnder in cao falle, geane no al minder hurd omheech troch de coronakrisis. Gewoanwei giet it al net hurd: as it goed giet mei de ekonomy, groeie de leanen mar hiel stadich mei. Giet it min, dan giet de leangroei stadich omleech. Mar bedriuwen sjogge no earder dat it swiere tiden binne, seit wurkjouwersorganisaasje AWVN tsjin de NOS.

Yn de cao's dy't foarich jier ôfsletten binne, gongen de ôfsprutsen leanen mei gemiddeld 2,8 prosint omheech. Dit jier is dat yn trochsneed oant no ta 2,5 prosint, de kommende moannen giet dat nei ferwachting fierder omleech.

"De economie draaide al jaren goed, maar werkenden profiteerden daar laat van", seit Zakaria Boufangacha fan fakbûn FNV. "Nu, sinds de coronacrisis, mogen werkenden als eerste de rekening betalen, als het aan de werkgevers ligt."

FNV: wurkjouwers misbrûke coronakrisis

Neffens FNV misbrûke wurkjouwers de krisis om te besykjen de leanen te matigjen en wurkbetingsten minder goed te meitsjen, troch ûnregelmjittichheidstaslaggen te ferleegjen of te skrassen. Ek bedriuwen yn sektoaren dy't wol goed draaie, bygelyks supermerken of postbesoarging, ynvestearje neffens it fakbûn te min yn wurknimmers.

De AWVN is it dêr net mei iens: "Van verslechtering is absoluut geen sprake." Boppedat wurde der noch altyd cao's ôfsletten. "Blijkbaar worden de onderhandelaars van werkgevers en de vakbonden het toch eens. Dat duidt niet op misbruik."