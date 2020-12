Pippi-oersetter Martsje de Jong: "Folle mear berneboeken fertsjinje in Fryske oersetting"

In Fryske Mathilda

Oersetter Martsje de Jong fan de Fryske Pippi is tige motivearre om dêrmei oan de slach te gean. "Bern moatte de wichtige titels út de wrâldliteratuer yn harren eigen taal lêze kinne." De Jong is sels graach ree om dêr in bydrage oan te leverjen. Titels dy't se yn it Frysk mist binne bygelyks Mathilda fan Roald Dahl en 'Levende bezems' fan Lisa Tetzner. De Jong is op it stuit al dwaande mei it oersetten fan in Kanadeesk berneboek yn it Frysk.

Jeugd-Obe-priis

De sjuery fan de Obe Postmapriis kaam koartlyn mei de oanbefelling om ek in 'jeugd-Obe' yn it libben te roppen foar de bêste oersetting fan in berneboek yn it Frysk. Fan Anne Popkema mei soks der komme. Hy is fan betinken dat ek oersetters in poadium fertsjinje, omdat it wurk fan oersetters faak achter de skermen bliuwt. Martsje de Jong krijt wol omtinken foar har oersetting fan Pippi Langkous. It is sels safolle dat se har der wat ûngemaklik ûnder fielt. "It is it ferhaal fan Astrid Lindgren. Ik bin de oersetter, net mear en net minder."