Gjin frijwilligerspriis dit jier, wol folop omtinken foar frijwilligerswurk

Gjin grut feest dit jier fanwegen it coronafirus. Dochs wol Amaryllis seker wol stilstean by de Dei fan de Frijwilliger. "Fia social media en yn ferskate kranten jouwe wy dêr hjoed omtinken oan", fertelt Marischa Oosterbos. "Juster wie der in drive thru, dêr't frijwilligers in kadootsje ophelje koenen. Se wurde seker net ferjitten."

Oosterbos fernimt dat in soad frijwilligers mei kreative ideeën komme om harren wurk dochs dwaan te kinnen yn coronatiid. Ek wurdt der folop skood, sjocht se. "Wy fernimme dat in soad fersoargingshûzen op dit stuit minder frijwilligers oannimme. Dizze minsken gean earne oars oan it wurk, omdat se dochs de hannen út de mouwen stekke wolle."

Foar takom jier wol Oosterbos de skea fan dit jier ynhelje. "Wy ha der foar keazen om takom jier wer in spetterend feest te jaan."