Knegt wint foar it earst sûnt ûngelok mei houtkachel, Schulting en De Laat pakke Europeesk ticket

It earste plak op de 1000 meter yn Thialf wie noch net genôch foar de winst fan it toernoai. Dy gong nei Suzanne Schulting en Itzhak de Laat. Dêrmei hawwe dy beide Fryske riders in ticktet te pakken foar it Europeesk kampioenskip.

Nei 291 dagen sûnder wedstriden wie de Invitation Cup it earste ynternasjonale shorttracktoernoai fan it seizoen. Der dogge ek riders mei út België, Frankryk en Israël.

Suzanne Schulting wie in klasse apart op de 1500 meter. Se ried oertsjûgjend fuort by de konkurrinsje. Sa revansearre se har foar in diskwalifikaasje op de 500 meter. Yn in bocht fleach se mei Selma Poutsma de kessens yn. It smiet Schulting in diskwalifikaasje op. De 1000 meter wist se wol wer te winnen.

By de mannen gong de winst nei Itzhak de Laat. Dy waard twadde op de 1500 en de 500 meter, en fjirde op de 1000 meter.

Kommend wykein ride de shorttrackers yn Hearrenfean it NK ôfstannen.