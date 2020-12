FIDEO: 'Oardelmetersesje' fan Fryske top 100 yn 100-jierrich Woudagemaal

De artysten spylje yn it Woudagemaal net allinne in eigen hit, mar ek in tip foar de top 100. Mei presintator Willem de Vries prate se oer wat dit jier mei harren dien hat.

De Fryske top 100 en it 100-jierrich bestean fan it grutste stoomgemaal dat ea boud is, komme sa geweldich by elkoar.

De Fryske top 100 is op âldjiersdei op radio, telefyzje en online te folgen. De útstjoering begjint om seis oere moarns en duorret oant seis oere jûns. Stimme kin oant en mei Twadde Krystdei op www.frysketop100.nl.