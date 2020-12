Mysterieus monolyt-achtich objekt no ek yn Fryslân by Aldhoarne

Nei Amearika en Roemenië liket de mysterieuze monolyt no ek opdûkt te wêzen yn Fryslân. Kuierders seagen it objekt sneintemoarn stean yn natuergebiet de Kiekenberg by Aldhoarne. Hoe't it dêr krekt telâne kaam is, is net bekend. Der binne gjin fuotstappen te sjen by de pilaar.