Fryske froulju roeie nonstop Atlantyske Oseaan oer: 2 oeren op, 2 oeren ôf

De Atlantic Dutchesses roeie foar in goed doel. Se wolle op syn minst 10.000 euro ophelje foar de Stichting Hart voor Vrouwen. Dy stichting wol mear ûndersyk nei hert- en faatsykten by froulju.

Ek sportyf hawwe se in doel: as earste Nederlânske frouljusteam ea oankomme op it eilân Antigua yn it Karibysk gebiet En as it waar in bytsje meisit, wolle se besykje in wrâldrekôr te festigjen. Dat sil wol dreech wurde, omdat dat in sterk rekôr is. Mar se binne derfan oertsjûge dat se it helje sille.

De start is op 12 desimber op it Spaanske Kanaryske eilân La Gomera. Oankomst op Antigua yn it Karibysk gebiet: ûnbekend.

The Atlantic Dutchesses binne te folgjen op Facebook.