Plysje siket mei sonarboaten nei fermiste man út Burdaard

De plysje freget ynwenners fan Birdaard dy't in befeilingskamera by it hûs hawwe, om de bylden sûnt ôfrûne tongersdei te kontrolearjen. Mooglik is op dy bylden de fermiste Katsma te sjen. Ek freget de plysje oan de Burdaarders om de tún te kontrolearjen. Mooglik leit hjir guod yn dat in oanwizing wêze kin.

Tarek Katsma wurdt sûnt tongersdei fermist. Sneon is yn de omkriten fan Burdaard en Hallum socht, ûnder oare mei help fan in drone en in helikopter. Snein sil socht wurde mei sonarboaten.

In tsjûge hat earder in stik klean fûn yn it wetter by Burdaard, it is lykwols net dúdlik oft de klean fan de fermiste man binne.