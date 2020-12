Plysje fynt lichem fermiste man út Burdaard: gjin sprake fan misdriuw

Undersyk hat útwiisd dat der gjin sprake west hat fan in misdriuw. Dat meldt de plysje. It lichem is oerdroegen oan de famylje.

Helptsjinsten en ynwenners fan it doarp ha dit wykein socht nei de fermiste man. Sneon is yn de omkriten fan Burdaard en Hallum socht, ûnder oare mei in drone en in helikopter. Snein is der socht mei sonarboaten.