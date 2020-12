PODCAST Boekekast #5: 'Lost in Translation', in ferhaal fan Jetske Bilker

Jetske Bilker

Jetske Bilker (1960) is skriuwer, oersetter, resinsint en se jout kursussen kreatyf skriuwen. Se wie fuort entûsjast om in ferhaal foar de podcast te skriuwen, om't se sels ek graach nei podcasts harket. "Ik ha der by it skriuwen wol rekken mei hâlden dat it gronologysk wêze moatst want de harker kin net as yn in boek weromblêdzje." It ferhaal giet oer in oersetter, dy't mei in baan yn de berne-opfang begjint om't har man har út hûs set hat en se jild fertsjinje moat. Sels wurket Bilker ek yn de opfang. "Mar it is net wier bard hear. As skriuwer bin ik altyd dwaande mei senario's, hoe soe it ôfrinne as.... En dêr dan in ferhaal fan meitsje mei in djippere laach."

Har nijste boek Spegel en sonde ferskynt meikoarten. It giet oer in toskedokterassistinte dy't har baan kwytrekket en dan rekket alles yn de hobbel. "Yn myn skriuwen sitte altyd wol yngrediïnten út myn eigen libben, mar it is net ien op ien oernaam."