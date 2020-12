Kâns op glêdens, struiweinen op 'en paad

Op de gruttere Fryske diken is yn de nacht fan sneon op snein struid mei it each op mooglike glêdens. De temperatueren sakken nei om it friespunt hinne en struien is dan needsaaklik om ûngelokken foar te kommen. De weinen dienen harren wurk op de A31, de A32, de A7 en de N31 (de Wâldwei).