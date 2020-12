Marrit Steenbergen pakt opnij ticket foar Olympyske Spelen

De iennige ôfstân dêr't Bruinsma noch gjin ticket op hat, is de 100 meter rêchslach. Dy is snein. "Mar, dat is noch wol in grutte stap", sa seit Bruinsma, dy't der de lêste wiken wol ekstra mei dwaande west hat. "Dy is ekstra belangryk. Dêr hawwe we de lêste tiid mear omtinken oan bestege. Dat is ek foar de wikselslach in goeie ynvestearring."

Bruinsma is al lang bliid dat se wer swimme mei, nei de ôfrûne coronamoannen. "It is superfet. Echt fantastysk om hjir wer te stean!"