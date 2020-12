"Ik doch dit jier net oan Sinteklaas, de bern ha my net útnûge"

"It binne hiele lange dagen", seit Fokkema. Benammen no't it kâlder wurdt, is it swier. "Simmers falt it ta, dan kin ik te fytsen. Mar no is dat oars." Se sjocht út nei de krystdagen. "Dan ha de bern ús wol útnûge."

Undernimmers yn Drachten sjogge dat de goedhillichman oan de measte hûzen net foarby giet. De omset is likernôch itselde as oare jierren. Dat seit Edwin Luiks. Hy hat in kadowinkel yn it sintrum. "Men heeft besloten dat Sint Nicolaas toch is aangekomen, in Drachten."