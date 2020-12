Helptsjinsten sykje mei dûkers en helikopter nei fermiste man yn Burdaard

Neffens in wurdfierder fan de brânwacht wurdt der yn it wetter socht omdat ien in stik klean sjoen hawwe soe. It is net dúdlik oft it om klean fan de fermiste man giet.

De man dy't socht wurdt, komt út Burdaard. Hy wurdt sûnt tongersdei fermist. De plysje meldt dat der net allinne socht wurdt yn Burdaard, mar ek yn Hallum.