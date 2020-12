Omrop TIP: Bûter, brea en swarte bledsiden

Pier hat in soad bloed fergetten en ek net folle berikt foar de Friezen. Histoarikus Josse Pietersma fertelt yn de dokumintêre dat Grutte Pier yn de boargeroarloch telâne kaam tusken de Skieringers en de Fetkeapers. Doe't syn pleats yn 'e brân gong, naam er wraak. Uteinlik wie Pier in spylbal yn in grut Europeesk machtsspul, dêr't de frijheidsstrider sels totaal gjin fet op hie. "Fertel no it histoaryske ferhaal," seit Pietersma. "Dat is nijsgjirrich genôch. De myte oer Grutte Pier mei om my wol yn gruzels."