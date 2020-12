Fytstocht mei ferhalen yn it ear: minydoku's yn de Oerpolder

Yn it earste jier hat de fytstocht seker 5000 kear ynteresse wekt, seit Brennikmeijer. It moaie is dat it komby is fan bûtendoar wêze en ferhalen hearre fan 10 oant 200 jier ferlyn. De toer begjint yn Warkum en giet nei It Heidenskip en der binne trettjin harkplakken mei ferhalen fan 4 oant 5 minuten.

Sa is der in ferhaal te hearren oer in dyktrochbraak, oer âlde boerepleatsen, in skoaltsje, in tsjasker en in winkel. It binne lytse, minsklike ferhalen en dat makket ek dat minsken harsels dêr it bêste yn ferpleatse kinne. Sjochst it foar dy en it lûd datst hearst, sprek ta de ferbylding, neffens Brennikmeijer. It moaiste soe wêze as de ferhalen trochferteld wurde, fynt hy.

It idee foar de fyts-app is ûntstien troch it boek De Oerpolder fan Hylke Speerstra. De skriuwer nimt ek fjouwer ferhalen foar syn rekken. It boek en de fytstocht gean oer hoe't in lytse mienskip altyd mar wer wit te oerlibjen yn de striid tsjin it wetter.