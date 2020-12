Yn ferwachting foar de klasse: "Een eigen looproute naar de lerarenkamer"

Yn it lokaal fan Janneke Zwarteveen, dosint wiskunde op it Liudger, is foar yn de klasse mei tape in line makke. Janneke besiket dêr sa folle mooglik efter te bliuwen. Wannear't it nedich is, kin in learling nei foar komme, by it buro. Fan efter in spatskerm wei besiket Janneke de bern dan te helpen. It klinkt allegearre hiel foarsichtich, mar dêr hat se dan ek in goede reden foar.

Janneke is 26 wiken yn ferwachting. "Omdat mijn buik dikker wordt, worden mijn longen wat weggedrukt. Het kindje zelf zit goed beschermd, maar het zorgt er wel voor dat ikzelf bij een risicogroep hoor wat betreft corona. Daar maak ik me best wel eens zorgen over."

Gjin online lessen

Janneke mei derfoar kieze om, fanwegen har swierwêzen, ferfangende wurksumheden te dwaan. "In de praktijk komt het erop neer dat ik dan vanuit huis les moet geven. Dan zitten de leerlingen in de klas en moet een collega toezicht houden. Daarvan heb ik gezegd dat ik het niet wilde. Ik vind dat zelf niet fijn, maar voor de leerlingen is het ook niet goed denk ik."