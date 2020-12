Teamlieder IC Tjongerskâns: "Der is mear argewaasje by de besikers"

Elco Spoelstra fertelt yn syn fideodeiboek dat de twadde coronagolf yn sikehûs Tjongerskâns op It Hearrenfean hiel oars ferrint as de earste. Se ha op dit stuit mear pasjinten en se binne siker. Mar ek de omgong mei famylje en neisten is oars. "It binne net altyd freonlike wurden dy't je fan se hearre, dêr ha wy lêst fan."