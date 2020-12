Eksposysje Zoltin Peeter yn Ljouwert: de natuer yn syn eigen taal

Peeter wie altyd mei taal dwaande. Sa makke er aforismen en neologismen. Dat is foar Tresoar ek in reden om in eksposysje oan him te wijen. Hy is byldzjend yn taal en yn keunstwurken, sa omskriuwt Looper it. Syn wurk is net hiel tagonklik, minsken moatte der muoite foar dwaan. 'Ast in taal leare wolst, moatst der wat foar dwaan, ast myn taal leare wolst, ek.'

Isolemint

Peeter wie in persoan dy't graach de iensumheid opsocht. Op de langste dei gie er altyd mei in tintsje nei Noarwegen. Hy libbe graach yn it isolemint, fertelt Looper. As er bekend waard, ferhuze er wer. Fan Amsterdam nei Antwerpen nei Fryslân. Hy wenne yn Hallum. Nei syn dea is fan de opbringst fan syn boerepleats dêr in keunstfûns oprjochte.

Zoltin Peeter waard in pear jier ferlyn eare mei de provinsjale Gerrit Bennerpriis.

By de eksposysje is ek in boek útkaam, útjûn troch syn goede freon Dolf Kessler. It boek is te keap by Obe.