Dennis Veenker mei dóchs bobslydzje: "Siet tsjin in motivaasjekrisis oan"

"We ha leaver gjin snie, om't it dan stadiger giet. De iiskwaliteit is no gewoan min. It is krekt ast mei in auto sûnder fearring mei hûndert kilometer yn de oere oer in klinkertdyk rydst. Dat is net echt komfortabel."

Dizze moanne bliuwt de fjouwermansbob yn de garaazje stean. Der wurde allinne wedstriden foar de twamansbob organisearre. Earst yn Winterberg en dêrnei yn Igls yn Eastenryk. Fan jannewaris ôf binne der ek wedstriden foar de fjouwermansbob. Yn 2021 is der ek 'gewoan' in Europeesk en in wrâldkampioenskip.

"Belangryk wykein"

Foar in plak yn de twamansbob neist piloat Ivo de Bruin moat Veenker konkurrearje mei Janko Franjic. Sneon by de earste ôfdaling mei Franjic it sjen litte, snein is Veenker oan bar. "Se sjogge nei de start, wa't better is. Sa wurdt bepaald wa't de wrâldbekers starte mei. Dus ja, it is in belangryk wykein foar my."