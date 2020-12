Moai fuotbal komt wol wer, seit Cambuur-trainer De Jong ta: "Dat hâldst net in seizoen fol"

Troch de winst op Telstar pakt Cambuur njoggen punten yn ien wike, nei eardere oerwinningen op Den Bosch en Jong PSV. "Den Bosch wie in lestige tsjinstanner, moandei wie it ek lestich. En no tsjin in ploech dy't 5-3-2 spilet", analysearret De Jong. "Dat binne altyd wedstriden mei in hiel lyts bytsje kânsen. We ha it maksimale derút helle."

En as it fuotbal dan allegear wat dreger is, dan is it moai om spilers te ha dy't maklik skoare. Lykas middenfjilder Jamie Jacobs. Foarich seizoen goed foar tolve kompetysjegoals en ek no hat er der alwer seis ynlizzen. "Hy sit de lêste tiid net altyd goed yn de wedstriid, dat kin", seit De Jong. "Mar hy krijt in kâns en hy giet deryn. Mei Mühren is dat krekt sa. We moatte gewoan net yn de war reitsje, want dy kânsen komme wol."