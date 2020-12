Fryske Forum-fraksje bepaalt tiisdei oft se binnen de partij bliuwe

Kommende tiisdei sit de fraksje byinoar. "Wy kinne it goed fine mei-inoar. De gearwurking is goed en dat is foar my en de oaren hiel dierber. Wy sille it der goed oer hawwe", seit Goudzwaard. Mar wat docht Goudzwaard as de fraksje kiest foar Baudet: "No, wy moatte earst oankommende tiisdei in petear hawwe, oer wat alles dat no bart foar ús betsjut. Der komme dan meardere senario's foarby."

Dochs binne in oantal ûnwissigheden foar de Fryske Steateleden weinaam, sa seit Goudzwaard: "Wy hawwe it referindum hân, der is in útslach en Baudet hat fia in statement oanjûn te bliuwen. No't dy fuort binne kinne wy in goed petear hawwe."

"Opskuor docht partij gjin goed"

De hiele opskuor om Baudet hinne docht de partij en dêrmei de fraksje gjin goed, seit Goudzwaard: "Hie Baudet no fuort wat dien oan de situaasje mei de jongereinôfdieling fan Forum, de JFvD, dan hiene wy hjir no net west."