Johnny Jansen sjocht kânsen tsjin PSV: "De counter is onze kracht"

Mar hoe gek oft it miskien klinkt, tsjin PSV hat Hearrenfean wis wol sicht op in goed resultaat. Jansen: "Ik verwacht niet dat we PSV helemaal ondersteboven gaan voetballen, want in balbezit moeten we ons nog verder ontwikkelen. Maar op het moment dat we de ruimtes krijgen, dan kunnen we aardig voetballen. Ik verwacht dat we heel compact gaan spelen, en van daaruit gaan we goed counteren, want de counter is onze kracht!"

De statistiken binne yn it foardiel fan SC Hearrenfean. De lêste kear dat de ploech út Eindhoven trije punten meipakte is alwer njoggen jier lyn.