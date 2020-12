Ferfierder Vindicat-partybus: "Ik zit niet op deze commotie te wachten"

Nico Kooistra fan it busbedriuw is net wiis mei hoe't it allegearre rûn is. "Er is iemand in de bus geweest die filmpjes naar een journalist heeft gelekt, daar is het mee begonnen. Die journalist heeft ook gebeld en wilde het per se in de media gooien. Wat hij hiermee heeft willen bewerkstelligen weet ik niet."

De ferfierder sit net te wachtsjen op alle opskuor, sa seit er. "We hebben de bus stilgezet toen de coronapiek omhoog schoot. De bussen zijn ook regelmatig door de politie aan de kant gezet, maar iedereen had ook mondkapjes op. Iedereen vindt er wel wat van. Dat is ook logisch, het is coronatijd. Maar ze staan nu aan de kant, ik zit niet te wachten op deze commotie als ondernemer."

Neffens Kooistra binne der in soad 'onwetende mensen' dy't no samar wat roppe. "Ik stel voor dat zij gaan lobbyen langs de deuren om de horeca te ondersteunen. De mensen die bedreigingen uiten naar ons toe, zou ik willen vragen om daar mee te stoppen. Dat heeft geen zin."

"Je hebt wel een vervoersplicht"

Dat de partybus mei it Vindicat-feest net oan de kant set is, hat neffens Kooistra te krijen mei syn plicht as ferfierder. "Je hebt wel een vervoersplicht als ondernemer om die mensen ook weer veilig thuis te brengen in Groningen. Dat hebben wij gedaan. Je kunt ze verzoeken de bus uit te stappen als ze niet willen luisteren, maar dan staan ze midden op straat."

Oan de oare kant jout er ek ta dat syn personiel net goed hannele hat. "Ik ben met het personeel in gesprek geweest, intern hebben we daar stappen in ondernomen."

Kooistra wiist mear nei de ferantwurdlikens fan de studinten sels. "Wij hebben niet iets gedaan wat niet mag. Het is fout gegaan, de mensen hadden geen mondkapje op. Dat is wel de bedoeling. Als eigenaar vind ik het jammer dat dit heeft plaatsgevonden."