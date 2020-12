Shorttrackers ride wer ynternasjonaal nei 291 dagen: "Dat is lang, heftig!"

Der soe in moanne lyn ek al in Invitation Cup organisearre wurde, mar dy waard op it lêste momint skrast. Ta tefredenheid fan Knegt, want de Bantegeaster fûn it doe ûnferantwurde. No kin it neffens him wol. "We ha leard fan de flaters dy't we doe makke hawwe. Der wiene doe hiel folle dingen dy't net kloppen. Der is no wol in soart fan bubbel kreëarre. As ien posityf test, kinne je dy der no útpakke. Dat wie foarige kear mei allegear heaken en eagen en dat sinde my net."

Nivo

It nivo fan dizze Invitation Cup hâldt net oer. Alle Nederlânske toppers binne der wol, mar oare grutte shortracklannen ûntbrekke. Ta teloarstelling fan Schulting. "Ik had liever geracet tegen de toplanden, zoals Canada, China, Korea en Japan. Maar dat kan nu even niet, dus dan moet je het hiermee doen. Ik ben allang blij dat je weer wat wedstrijdritme kunt opdoen."

It is net sa dat it sportyf hielendal neat foarstelt, want de Nederlânske winner by de manlju en froulju krijt in startbewiis foar it Europeesk kampioenskip yn jannewaris. Schulting: "Er zijn uiteindelijk gewoon EK-tickets te verdienen. Je moet je kop erbij houden en in dat opzicht is het wel een belangrijke wedstrijd."