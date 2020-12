Fertochten kriminele drugsbinde Wolvegea 14 dagen langer yn foararrest

In bende fan sa'n 25 persoanen waande him ûnoantaastber yn en om Wolvegea. It giet om yntimidaasje fan ynwenners, riedsleden en plysjeminsken, fjochterij en oerlêst yn it hoarekagebiet, hannel yn kokaïne en heroïne en krimineel en gefaarlik gedrach. Seis fan de fertochten binne tiisdei mei in grutte aksje yn Wolvegea en op It Hearrenfean oppakt. Boargemaster André van de Nadort fan Weststellingwerf hat ynwenners fan Wolvegea oproppen om oanjefte te dwaan as sy ea te krijen hiene mei de kriminele binde.

