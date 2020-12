Grutte put foar Harnzer tegelfabryk: 27.000 tegels foar âld Deensk kastiel

"We maken de tegels met klei in een mal en daarna gaan er nog weken overheen voordat de tegels daadwerkelijk klaar zijn," sa fertelt direkteur Oswald fan it tegelfabryk. "Eerst moeten ze flink lang drogen voordat ze de oven in kunnen."

It meitsjen fan de tegels is dêrmei in proses dat in soad tiid yn beslach nimt. "Aldergeloks hawwe sy ek efkes de tiid," seit Oswald. "We moeten het voor volgend jaar zomer klaar hebben, maar het slokt wel zoveel tijd op dat sommige andere projecten blijven liggen."