Sinteklaas heart by de risikogroep: op De Jouwer sit er dus mar efter glês

Feest

Sinteklaas fynt it moai om it entûsjasme fan de bern te sjen. As beleanning krûpt hy efter it glês wei. In Pyt set in grutte reade stoel foar him del. Dy stiet yn de midden fan in kring mei bern. "Ik wol graach in takelwein," ropt ien fan de bern nei Sinteklaas as dy sitten giet. De goedhillichman hellet in grut boek foar it ljocht mei alle nammen fan de bern der yn. "Dit is dochs wêr't je it foar dogge," seit Sinteklaas wylst hy alle bern stik foar stik by him ropt. "No noch ôfstân, mar hooplik is dat takom jier net mear nedich. Mar foar it safier is, earst moarn mar efkes ôfwachtsje."