Fryske boartersguodgruthannel hat it drok troch 'corona-kompensaasjedriuw'

Der geane ek bestellingen nei Dútslân en Poalen, mar it measte guod leveret Van der Meulen yn Nederlân en België. "Maar internationaal worden we wel steeds belangrijker. We hebben ook meerdere merken die we internationaal mogen vermarkten, en dan proberen we natuurlijk zo ver mogelijk te komen." Ek mei de coronakrisis ride ferfierders troch hiel Europa, fertelt Zandbergen. "Dat is geen probleem."

Spultsjeskrapte

Ek Van der Meulen hie lêst fan de spultsjeskrapte dit jier. "Komt het uit China, dan bestel je het in april en komt het in oktober. Op is op, je kunt het niet meer bijbestellen dan." Mar it bedriuw ferkeapet ek spultsjes fan in Nederlânsk merk, dy't yn Grinslân produsearre wurde. "Dat kunnen we heel goed bijhouden."