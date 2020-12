Petysje tsjin Lelyline dy't mooglik dwers troch Natura 2000-gebiet rint

Van Oordt's Mersken is Natura 2000-gebiet, wat betsjut dat it op Europeesk nivo beskerme natuergebiet is. It is foar fûgels in wichtich gebiet: yn 'e winter komme der in soad trekfûgels nei ta. Yn it gebiet binne ek seldsume briedfûgels werom te finen. Dêrneist komt de seldsume moerassprinkhoanne der noch foar en is de otter en de das yn it gebiet te finen.

Natuer opofferje

De Lelyline soe dy soarten yn gefaar bringe. Willems, ynventarisaasjefrijwilliger en natuerbeskermer yn it gebiet, makket him dêr grutte soargen oer. Neffens him sil foar de Lelyline net allinnich in part fan it natuergebiet opoffere wurde. "Er zullen ook grote oppervlaktes van het resterende broedgebied ongeschikt worden voor de bodembroeders", leit hy út.

Foks

Foar de spoarline is in drûch wâllichem nedich, mar dêrmei wurdt it gebiet oantreklik foar de foks. "Als je in een nat beekdal kunstmatig een droog wallichaam aanlegt, lok je vossen naar delen van het gebied waar ze van nature niet voorkomen", ferklearret Willems. "Juist in droge zomers kan predatie dan de genadeklap vormen voor steltlopers die in het gebied broeden." Dêrneist kin foarbyrazend treinferkear yn de winterperioade in soad slachtoffers meitsje.