Skoalle De Wingerd yn Damwâld moandei wer iepen nei coronabesmettingen

Yn gearwurking mei GGD Fryslân is der in boarne- en kontaktûndersyk begûn en binne ferskate personielsleden en learlingen test en yn karantêne gien. Op basis fan de resultaten hat de GGD it managementteam fan de skoalle advisearre om moandei de doarren wer te iepenjen. Dat jildt foar beide lokaasjes, skriuwt De Wingerd op syn Facebook-side.

De âlden en fersoargers fan alle bern binne yntusken op 'e hichte steld.