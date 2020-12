Folsleine kostúmkolleksje teäterkoor Animato oernaam troch Kledinguitleen Balk

Siska Lubach fan de Kledinguitleen is bliid mei de nije oanwinst. Se rekke fuort entûsjast doe't se nei Animato gie om de klean te besjen. "Dan komme je dêr en dan is it gewoan oerweldigjend. Safolle klean, mar dan ek safolle moaie klean en kwaliteit, leafde, tiid en 'herinneringen'. Dat krigen wy der fansels allegear by. En dat is prachtich!"

Ek Hilly Blauw fan Animato hat der in goed gefoel by dat de klean mei leafde oernommen en ferhierd wurde troch de Balkster útlien. "Ja, dat is it alderbelangrykste fine wy. It moat gewoan noait oergean. En prachtich dat it dan yn ien kear fuortgean kin."

De klean sille no útliend wurde oan bygelyks musicals, doarpsfeesten, optochten en iepenloftspullen, seit Lubach. Se wol net kwyt wat se der foar betelle hat. "Lit my hiel dúdlik stelle dat Animato ús hiel 'ter wille' west hat, want wat harren kolleksje wurdich is, is net yn jild út te drukken."