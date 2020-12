SC Cambuur op jacht nei oerwinning op Telstar: "In lestige pot, mar ek leuk"

"Moandei wie net in geweldige wedstriid tsjin in 'jong team', op in dreech fjild. Dan hawwe alle klups it dreech, dus ek Cambuur", leit De Jong út. "Do spilest tusken de fiif en de tsien wedstriden yn in seizoen sa as tsjin Jong PSV, tweintich wedstriden reedlik ta goed en tsien hiel goed. Dus ast dizze wedstriden winst, dan komst in hiel ein. Foarearst stean we goed: boppe-oan. Oare klups fersterkje ek. Dat wy boppe-oan stean, betsjut dat wy it mei de hiele klup goed dogge."

Telstar wie yn maart ien fan de klups dy't tsjin stimden tsjin degradaasje en promoasje. Foarsitter Pieter de Waard fan Telstar brocht dat in pear wike ferlyn noch prominint nei foaren yn it programma Veronica Inside.

Wat fynt de Cambuurtrainer dêrfan? De Jong skuodhollet mar ris in kear. "Ja, wat dy man seit, dat moat hy sels witte. Dêr meitsje ik my net drok om." Oer Telstar seit Henk de Jong: "Sy spylje altyd goed fuotbal, hawwe it goed foar elkoar. Dus it wurdt in lestige pot, mar ek leuk. Wy wolle beide leuk fuotbalje."