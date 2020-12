Topdrokte by PostNL: Fryske pakketten kinne fertraging oprinne

Ek op sneinen wurdt der no trochwurke yn it Ljouwerter depot. Dat stiet bekend as ien fan de grutsten fan ús lân. Mei 5.500 besoarchritten tsjin 4.500 gewoanwei binne der ek folle mear besoargers ekstra op 'en paad. De sortearsintra krije de pakjes fan grutte frachtweinen. Dêrfan ride der no 1.150 om, wylst dat normaal 940 binne.

Pakketsjes letter retoer stjoere

"We vragen de mensen nadrukkelijk om zendingen die nu retour gaan na het weekend te doen. Zo willen we de druk iets van de ketel halen, want het is echt topsport wat we op dit moment van onze bezorgers vragen", sa seit Richard Kooijman fan it sortearsintrum yn Ljouwert.

Op de meast drokke dagen dizze moanne sil de pyk yn de post dy't rûnbrocht wurdt, oprinne nei 1,5 miljoen pakketten deis.