Tsien Fryske gemeenten ha noch nea in froulike boargemaster hân

Yn Harns is woansdei dúdlik wurden dat der 25 kandidaten binne foar it boargemasterskip. Njoggen dêrfan binne frou. CDA-fraksjefoarsitter Hendrik Sijtsma is lid fan de fertrouwenskommisje. Hy seit te gean foar de bêste kandidaat en net perfoarst foar in frou: "Want de bêste kin in frou wêze." Fierder wol Sijtsma der neat oer kwyt.

Opsterlân en de eilannen dogge it goed

Twa Fryske gemeenten dogge it ek lanlik sjoen goed: Opsterlân en Flylân. Yn beide gemeenten sit al seker 12 jier in froulike boargemaster. Op Flylân siet earst Baukje Galama (2005-2009), dêrnei Ella Schadd twa kear as waarnimmer en no sûnt 2015 Tineke Schokker.

Yn Opsterlân siet earst Francisca Ravestein (2008-2014), dêrnei kaam Marian Jager-Woltgens as waarnimmer (2014, waarnimmend) en sûnt 2014 Ellen van Selm.

Opfallend is dat de Fryske waadeilannen it measte oantreklik binne foar froulju. Allinnich op Amelân sit in man. Brok hat dêr wol in ferklearring foar: "It froulike karakter past better by de polityk op de eilannen. Se binne minder maskulyn en passe goed yn it frijsinnige tinken. Do hast dêr te krijen mei in juttersmentaliteit." Op Flylân fregen se sels om in frou, seit Brok: "De ried frege eins om it jongere suske fan frou Schokker."