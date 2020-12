Polityk pakt troch op MSC Zoe dossier: oerlis op komst mei fersekerders

De minister reagearre entûsjast op de suggestje fan D66-keamerlid Rutger Schonis om yn petear te gean mei de fersekerders fan kontenerskippen. Dy hawwe alle belang by it foarkommen fan rampen sa as mei de MSC Zoe. It skip ferlear yn de nacht fan 1 op 2 jannewaris 2019 342 konteners yn see boppe de Waadeilannen. De fersekerders draaie op foar de skea, ynklusyf it opromjen.

De minister ferwachtet yn it earste fearnsjier fan 2021 dúdlikheid te krijen oer dy skeafergoedingen. Yn 'e tuskentiid kin sy wol mei de fersekerders om tafel, sa seit Schonis. "Ik heb vorige week met de verzekeraars gesproken. Ze zeggen zelf ook dat er telkens één partij is die de schade moet betalen. Wij willen best nadenken of wij onze voorwaarden kunnen aanpassen in onze verzekeringspolissen. En dus: minister, ga met ze in gesprek. Dat heb ik hier gevraagd en ik ben blij dat ze dat gaat doen."

Rampeplan

De minister sei ek ta dat it rampeplan takom jier bywurke wurdt, sadat ek fersmoarging troch konteners der yn beflapt wurdt. No hâldt it allinnich rekken mei it oanspielen fan oalje en walfisken.