Hûnderten kilo's fjoerwurk fûn by aksjes yn Ljouwert en Dokkum

Yn Ljouwert fûn de plysje in auto dy't fol lei mei mear as 200 kilo fjoerwurk. In 31-jierrige Ljouwerter waard oanhâlden. Yn in wenning yn Dokkum waard ek goed 200 kilo fjoerwurk fûn. De 28-jierrige bewenner waard oanhâlden. Op beide plakken wie it fjoerwurk net feilich opslein.

Ferline wike waard by aksjes yn gemeente Waadhoeke ek al ris hast 400 kilo swier fjoerwurk fûn.