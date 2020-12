Unbekend is ûnbeklage: dit witte Friezen fan Grutte Pier

Yn it ûndersyk is Friezen frege nei harren kennis en miening oer de Fryske frijheidsstrider. De kennis oer de man falt in bytsje ôf. It is reedlik bekend dat hy gjin myte wie, mar in echt besteand persoan: Pier Gerlofs Donia. Dat wit 85 persint fan de ûnderfrege persoanen wol. Grutte Pier libbe fan 1480 oant 1520. Mar de helte fan de Friezen hat dêr in byld fan.

'Dy fan de Slach by Warns?'

Yn 1345 fersloegen de Friezen de Hollanners by Warns, by de saneamde Slach by Warns. Fjouwer op de tsien Friezen tinke dat Grutte Pier by dizze slach belutsen wie, mar de ikoanyske frijheidsstrider wie doe noch net iens berne. Ek Kening Redbad wie gjin tiidgenoat fan Grutte Pier, al is mar ien op de fiif Friezen dêr wis fan. De rest fan de Friezen hat gjin idee oft Redbad en Pier tiidgenoaten wiene of tinkt sels dat se dat wól wienen.

Grutte Pier libbe goed 800 jier letter as Kening Redbad. Nettsjinsteande it feit dat de trochsneed Fries net in soad fan Grutte Pier wit, seit ek mar 40 persint fan de Friezen dat se mear oer him leare wolle.