Boargemaster Waanders slút drugspân yn Tsjummearum

De plysje krige meardere anonime meldings fan in mooglike himpkwekerij yn de wente en gie op ûndersyk út. Op 23 septimber fan dit jier trochsocht de plysje it hûs, dêr't se in profesjoneel ynrjochte kweekromte ûntdutsen. Der koene sa'n 500 himpplanten yn de romte kweekt wurde. Boppedat waard de elektrisiteit yllegaal ôfnaam.

De wente wurdt foar seis moannen sletten.