Lotting WK darten: Danny Noppert tsjin Kleermaker of Carolissen

Darter Danny Noppert treft op it WK darten yn Londen yn syn earste wedstriid lângenoat Martijn Kleermaker of Cameron Carolissen út Súd-Afrika. Dat is de útkomst fan de lotting foar it wrâldkampioenskip, dy't tongersdeitemoarn dien waard. Sawol Kleermaker as Carolissen meitsje harren debút op it WK.