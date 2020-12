Waadbelibbingssintrum De Noordhoren fan Holwert nei Ljouwert

Ek de skulpen, ynformaasjematerialen en in slikbak, dêr't eb en floed yn neidien wurdt, ferhûzje út De Noordhoren nei AquaZoo. Bisten dy't in nij ûnderkommen fine yn it park by Ljouwert binne krabkes, skulpdieren, tongen, skollen, pûtielen, seenullen, seedonderpodden en hûnshaaien. Dizze binne earder al oerbrocht nei in tydlik ferbliuwplak yn Delfsyl, dêr't se wachtsje oant se yn harren nije ûnderkommen telâne kinne.

Folgjende stap

Bestjoerslid Maja Geluk is bliid dat it ferhaal fan it waadbelibbingssintrum op dizze nije lokaasje in noch grutter publyk berikke sil. "De kerk in Holwerd is een fantastische plek en we zijn dankbaar dat we daar de kans hebben gekregen om dit centrum op te starten. Maar het is nu tijd voor de volgende stap. In AquaZoo kunnen we nog beter alle bijzondere dieren en planten die in de Waddenzee leven laten zien."