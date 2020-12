Fryske kampanje: snieklokjes of siersipels plantsje foar in bettere biodiversiteit

Dêrom kaam der al gau in nije aksje: sa koene dielnimmers aliums (siersipels) keapje en plantsje. Dêrmei kinne fûgels yn it foarjier nêstjes bouwe. "Dat zorgt weer voor nieuwe vogeltjes die samen met jou fluitend van plezier wakker worden in het voorjaar!", falt te lêzen op de webside fan Wat zullen we nou beleven?.

Stikelbaarchhúskes

Freed set in nije aksje útein. Dan binne de fûgel- en stikelbaarchhúskes yn 'e oanbieding by de túnsintra. Bokma: "Dat is in maklike manier om te helpen." Dat minsken no in soad thús sitte yn ferbân mei de coronamaatregels soarget der neffens Bokma ek foar dat minsken har bot ynsette. "We hawwe foar eltsenien wol wat te dwaan!"

Hoe't de kampanje der folgjend jier útsjen sil, is noch net dúdlik. Bokma: "We passe it elts jier oan oan de omstannichheden. Der sil takom jier fêst wer wat wêze dêr't we op ynspylje kinne."