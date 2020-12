"Byld foar Joadske twilling moat in better plak krije yn Ljouwert"

Pool krijt in soat stipe op socjale media. In soad minsken begripe net dat it byld der no sa by stiet. "Wat belachelijk weer dit. Zet haar aub op een mooi plekje met een bankje. Dit is een schande," skriuwt Marianka Solarz.

Gemeente goedwillich

Ria Pool soe graach it byld werom sjen by it stasjon dêr't Roosje 65 jier lang te finen wie. De gemeente Ljouwert lûkt har de krityk oan en sil sjen wat der mooglik is. "We gaan in overleg met de kunstenares mevrouw Krabbendam om te kijken of er een andere geschikte plek voor dit beeld is waar het beter tot zijn recht komt. Of we kijken of de lantaarnpaal verplaatst kan worden."